Выясните,можно ли разглядеть у паука сегментацию брюшка.Есть ли конечности на брюшке
Биология
Выясните,можно ли разглядеть у паука сегментацию брюшка.Есть ли конечности на брюшке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сегментация не видна.У примитивных пауков следы сегментации на брюшке все же есть.2)Паутинные бородавки (те что на брюшке) - не конечности.Есть на головогруди.
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