между взрывными паровыми машинами и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. 56 часов из этого времени было потрачено на сон, в 4 раза меньше времени дети читали книги, а остальное время было использовано для сооружени...

Математика

между взрывными паровыми машинами и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. 56 часов из этого времени было потрачено на сон, в 4 раза меньше времени дети читали книги, а остальное время было использовано для сооружения инкубатора. Сколько часов Коля с Мишей сооружали инкубатор?

Автор: Гость