между взрывными паровыми машинами и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. 56 часов из этого времени было потрачено на сон, в 4 раза меньше времени дети читали книги, а остальное время было использовано для сооружени...
Математика
между взрывными паровыми машинами и завершением работы над инкубатором прошел 91 час. 56 часов из этого времени было потрачено на сон, в 4 раза меньше времени дети читали книги, а остальное время было использовано для сооружения инкубатора. Сколько часов Коля с Мишей сооружали инкубатор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сон-56час. Книги-?,в4раза меньше} 91час Инкуб. -?час. 1) 56:4=14(час) -чит.книги 2) 56+14=70(час) - сон и книги 3) 91 - 70 = 21 (час) Ответ: 21час
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