Записать уравнение реакции,с помощью которых можно осуществить следующие превращения Li2N-Li-Li2O-LiOH-Li2SO4
Химия
Записать уравнение реакции,с помощью которых можно осуществить следующие превращения Li2N-Li-Li2O-LiOH-Li2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Li3N = 6Li + N2 (условия: t) 2Li + O2 = 2Li2O Li2O + H2O = 2LiOH 2LiOH + H2SO4 = Li2SO4 + 2H2O
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