Пример из области комплексных чисел. i+Rez=i*z. Re-обозначение для действительной части. Найти надо z.
Алгебра
Пример из области комплексных чисел. i+Rez=i*z. Re-обозначение для действительной части. Найти надо z.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть z=a+b*i, тогда Re z=a а уравнение перпишется в виде i+a=(a+bi)*i i+a=a*i-b приравнивая действиетльніе и мниміе части получаем a=1 a=-b a=1 b=-1 z=1-i ответ:1-і
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