Пример из области комплексных чисел.   i+Rez=i*z.       Re-обозначение для действительной части. Найти надо z. 

Алгебра
Пример из области комплексных чисел.   i+Rez=i*z.       Re-обозначение для действительной части. Найти надо z. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть z=a+b*i, тогда   Re z=a   а уравнение перпишется в виде   i+a=(a+bi)*i i+a=a*i-b приравнивая действиетльніе и мниміе части получаем a=1 a=-b   a=1 b=-1   z=1-i ответ:1-і
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