Сева100поль,100г,100ять и т.п.Придумать такие же 10 слов.Помогите пожаалуйсто!!!
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Сева100поль,100г,100ять и т.п.Придумать такие же 10 слов.Помогите пожаалуйсто!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сток стод стол стон стоп стопа стойкий стойбище столовый стоимость)))вооот
Гость:
100л,100ляр,100янка,100кгольм,100лб,100лкновение,100ловая,100пка(книг),100рож,100рона
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