2sinx+sin2x=cosx+1 при (-2п\3;п)

Гость: Гость:

2sinx+sin2x=cosx+1 переносим все в одну сторону и раскладываем sin2x 2sinx+2sinxcosx-cosx-1=0 Группируем 2sinx(1+cosx)-(cosx+1)=0 (cosx+1)(2sinx-1)=0 cosx+1=0 и 2sinx-1=0 x=2πn sinx=1/2 x=(-1)nπ/6+πn пусть n=0, тогда х=0 х=π/6 пусть n=1, тогда х=2π (-) х=5/6π пусть n=-1, тогда х=-2π(-) Ответ:0; π/6; 5/6π (Прим. (-) - не входит в промежуток)