2sinx+sin2x=cosx+1 при (-2п\3;п)

Алгебра
2sinx+sin2x=cosx+1 при (-2п\3;п)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sinx+sin2x=cosx+1 переносим все в одну сторону и раскладываем sin2x 2sinx+2sinxcosx-cosx-1=0 Группируем 2sinx(1+cosx)-(cosx+1)=0 (cosx+1)(2sinx-1)=0 cosx+1=0 и 2sinx-1=0 x=2πn        sinx=1/2                  x=(-1)nπ/6+πn пусть n=0, тогда х=0           х=π/6 пусть n=1, тогда х=2π  (-)       х=5/6π пусть n=-1, тогда х=-2π(-)     Ответ:0; π/6; 5/6π  (Прим. (-) - не входит в промежуток)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пример из области комплексных чисел.   i+Rez=i*z.       Re-обозначение для действительной части. Найти надо z. 
Ответить
Русский язык
Сева100поль,100г,100ять и т.п.Придумать такие же 10 слов.Помогите пожаалуйсто!!!  
Ответить
Русский язык
просклонять по падежам Восемьсот девяносто семь и двести сорок один
Ответить
Химия
Записать уравнение реакции,с помощью которых можно осуществить следующие превращения Li2N-Li-Li2O-LiOH-Li2SO4
Ответить
Математика
Масса 3 л керосина и 5 л бензина 59/10кг, масса 5 л керосина и 3 л бензина 61/10кг. найдите массу 1 л бензина, 1 л керосина
Ответить