найти область определения функции 1) у= 3/ 2x+1 2) y= корень из 16-х в квадрате

Алгебра
найти область определения функции 1) у= 3/ 2x+1 2) y= корень из 16-х в квадрате
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это просто    2х+1 не равно 0 2х не равно минус 1 х не равно -1/2 ( от минус бесконечности до - 1/2) объединяется  с (-1/2 до плюс бесконечности)   а второй пример решается так 16-х²≥0 -х²≥-16 х²≤16 решим как уравнение теперь х²-16=0 х²=16 х=4 и х=-4 (-4 до 4)  скобки квадратные и одна и другая здесь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У жучков и паучков вместе 54 ноги.Сколько это жучков и сколько паучков,если у каждого жука 6 ног,а у паука-8?
Ответить
Русский язык
морфемный разбор слова уралец
Ответить
Математика
6 кг желе разлили в 11 банок.Сколько килограммов желе в 1 банке?
Ответить
Алгебра
2sinx+sin2x=cosx+1 при (-2п\3;п)
Ответить
Алгебра
Пример из области комплексных чисел.   i+Rez=i*z.       Re-обозначение для действительной части. Найти надо z. 
Ответить