найти область определения функции 1) у= 3/ 2x+1 2) y= корень из 16-х в квадрате

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это просто 2х+1 не равно 0 2х не равно минус 1 х не равно -1/2 ( от минус бесконечности до - 1/2) объединяется с (-1/2 до плюс бесконечности) а второй пример решается так 16-х²≥0 -х²≥-16 х²≤16 решим как уравнение теперь х²-16=0 х²=16 х=4 и х=-4 (-4 до 4) скобки квадратные и одна и другая здесь