Ехидна и кволята покупали бензин по одинаковой цене в разных магазинах. Ехидна купила 3 литра, и у нее осталось 36 монет. Кволята купили 5 литров и у них осталось 16 монет. Денег у друзей изначально было поровну. Сколько стоит ...
Математика
Ехидна и кволята покупали бензин по одинаковой цене в разных магазинах. Ехидна купила 3 литра, и у нее осталось 36 монет. Кволята купили 5 литров и у них осталось 16 монет. Денег у друзей изначально было поровну. Сколько стоит литр бензина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36-16=20м-это на двоих у них осталось 5-3=2л отсюда следует 20/2=10 рублй стоит 1 литр бензина
Гость:
1). 36-16=20 (монет) - на столько больше осталось у ехидны. 2). 5-3=2 (л) - на столько больше купили бензина кволята. 3). 20/2=10 (монет) Ответ: 10 монет стоит литр бензина.
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