Ехидна и кволята покупали бензин по одинаковой цене в разных магазинах. Ехидна купила 3 литра, и у нее осталось 36 монет. Кволята купили 5 литров и у них осталось 16 монет. Денег у друзей изначально было поровну. Сколько стоит ...

Математика

Ехидна и кволята покупали бензин по одинаковой цене в разных магазинах. Ехидна купила 3 литра, и у нее осталось 36 монет. Кволята купили 5 литров и у них осталось 16 монет. Денег у друзей изначально было поровну. Сколько стоит литр бензина?

Автор: Гость