найти объём H2 который выделится при взаимодействии 9гр раствора 10% серной кислоты с магнием
Химия
найти объём H2 который выделится при взаимодействии 9гр раствора 10% серной кислоты с магнием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(в-ва H2SO4) = 9*0,1 = 0,9 моль Mg + H2SO4 = MgSO4 +H2 n(H2) = 0,9 моль m(H2) = 0,9*2=1,8г
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