назовите фразеологизмы на базе которых были образованы слова: наладиться, угробить, смотаться, насобачиться, взбелениться.
История
назовите фразеологизмы на базе которых были образованы слова: наладиться, угробить, смотаться, насобачиться, взбелениться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взбелениться-белены объелся....наладиться-тишь да гладь..остальные не знаю
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