назовите фразеологизмы на базе которых были образованы слова: наладиться, угробить, смотаться, насобачиться, взбелениться.

История

назовите фразеологизмы на базе которых были образованы слова: наладиться, угробить, смотаться, насобачиться, взбелениться.

Автор: Гость