Запишите в виде не правельной дроби числа: а)7,9 и 10 со знаменателям 4 б) 2,3 и 8 со знаминателем 5

Математика

Запишите в виде не правельной дроби числа: а)7,9 и 10 со знаменателям 4 б) 2,3 и 8 со знаминателем 5

Автор: Гость