Запишите в виде не правельной дроби числа: а)7,9 и 10 со знаменателям 4 б) 2,3 и 8 со знаминателем 5
Математика
Запишите в виде не правельной дроби числа: а)7,9 и 10 со знаменателям 4 б) 2,3 и 8 со знаминателем 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) [latex]\frac{28}{4}=7[/latex] [latex]\frac{36}{4}=9[/latex] [latex]\frac{40}{4}=10[/latex] ============================ б) [latex]\frac{10}{5}=2[/latex] [latex]\frac{15}{5}=3[/latex] [latex]\frac{40}{5}=8[/latex]
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