какой объём хлора(н.у) потребуется для полного вытеснения брома из 200г раствора бромида натрия с массвой долей растворённого вещества 10,3%

Химия

какой объём хлора(н.у) потребуется для полного вытеснения брома из 200г раствора бромида натрия с массвой долей растворённого вещества 10,3%

Автор: Гость