какой объём хлора(н.у) потребуется для полного вытеснения брома из 200г раствора бромида натрия с массвой долей растворённого вещества 10,3%
Химия
какой объём хлора(н.у) потребуется для полного вытеснения брома из 200г раствора бромида натрия с массвой долей растворённого вещества 10,3%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение реакции: 2 Br Na + Cl2 -> Br2 + 2 Na Cl n (Br2)= 200/80= 2.5 моль m (Br Na)= 200*100/10.3= 1941.7 n(Br Na)= 1941.7/206=9.4 моль n(Br2)= n(Cl2)=2.5 моль Из формулы n=V/Vm выразим V=n*Vm V(Cl2)=2.5*22.4=56 Ответ: 56л. хлора
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