Сочинение по картине Аркадия Александровича Пластова «Первый снег»

Гость: Гость:

Первый снег мягкий, теплый, добрый. Он тихо падает с неба крупными хлопьями. Он покрывает землю, крыльцо деревенского дома снежным покрывалом. Стали белыми дорожки. Еще нет сугробов, местами видна голая земля. Утреннее небо темное, тяжелое. Наводит грусть и тоску. Несмотря на это, первый снег вызывает радость и восхищение. Мы видим на крыльце детей. Это брат и сестра. Они второпях выбежали из дома на крыльцо, чтобы увидеть это зрелище. Девочка тепло одела брата, а сама накинула на себя только платок. Они закинули голову и смотрят как падают снежинки. Их глаза весело улыбаются и блестят от радости. Любопытная ворона важно шагает по первому снегу. Кажется, она тоже рада зиме. Она удивляется не меньше ребят. Неподалеку рстет большая береза. Еще вчера она была голая, а сейчас стоит пушистая и красивая. И раскинула свои ветви, словно встречает зиму. Эта картина вызывает чувство радости, потомучто снег-это здорово! Можно увидеть настоящую красоту природы.