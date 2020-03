Составить не большой рассказ на английском,про мою комноту.

Гость: Гость:

My Room We live in three-room flat. The room I like best in our flat is mine. I use my room as a study and a bedroom. It is very nice and cosy. There isn't much furniture in it, only the most necessary pieces. The built-in furniture doesn't take much space in the room. On the left there is my bed and desk. The desk has a lot of drawers where I keep my text-books, notes, pens, pencils and other necessary things. On the right there is a sofa and a built-in wardrobe. In the right corner there is a comfortable arm-chair. Beside it stands a lamp with blue shade. I like to turn on the lamp, sit in the arm-chair and read an interesting book. There are some shelves with books in my room. You can see Russian and English books there. There is a big thick carpet on the floor. There are some posters with my favourite singers on the wall. I like my room very much. When my friends come to visit me, I invite them into my room. My room is a nice place for both rest and work. Моя комната Мы живем в трехкомнатной квартире. Комната, которая мне нравится больше всего в нашей квартире, — моя комната. Я использую свою комнату и как место для занятий, и как спальню. Она уютная и удобная. В моей комнате немного мебели, только все самое необходимое. Встроенная в стены мебель не занимает много места. Слева стоит моя кровать и мой письменный стол. В столе много ящиков, в которых я храню мои учебники, тетради, ручки, карандаши и другие необходимые вещи. Справа стоит диван и встроенный шкаф. В правом углу расположено удобное кресло. Рядом с ним — лампа с голубым абажуром. Мне нравится включить лампу, сесть в кресло и читать интересную книгу. В моей комнате есть несколько книжных полок. На них можно увидеть книги на русском и английском языках. На полу лежит большой толстый ковер. На стене висят несколько плакатов с моими любимыми исполнителями. Мне очень нравится моя комната. Когда друзья приходят меня проведать, я всегда приглашаю их в свою комнату. Моя комната — хорошее место для отдыха и для работы.