журнал объявил конкурс детских рисунков,в котором приняла участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000 детей.
Математика
журнал объявил конкурс детских рисунков,в котором приняла участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000 детей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10000*9=90000 подписчиков
Гость:
1/9(одна девятая)=10000 |*9 90000подписчиков
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