журнал объявил конкурс детских рисунков,в котором приняла участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000 детей.

Математика

журнал объявил конкурс детских рисунков,в котором приняла участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000 детей.

Автор: Гость