куда поплыла бочка с женой и сыном царя Cалтана (про о.Буян мы знаем,нам нужно направления север,юг и т.д.)
Литература
куда поплыла бочка с женой и сыном царя Cалтана (про о.Буян мы знаем,нам нужно направления север,юг и т.д.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бочка поплыла на запад - это точно.
Гость:
бочка поплыла на запад
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