Найдите площадь 1/4 круга, радиус которого 4,4 дм. Число пи округлите до десятых.

Математика
Найдите площадь 1/4 круга, радиус которого 4,4 дм. Число пи округлите до десятых.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус переводим в сантиметры получаем радиус равен 44см площадь круга равна ПR^2, где П=3.1 Находим площадь круга 44^2*3,1=6001,6 см. кв. отсюда находим 1/4 площадь круга 6001,6* 1/4= 1500,4 см.кв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выделите целую часть чисел. а) 31(8) б)43 (10) в)78(17) г)917(11) это всё дроби)
Ответить
Русский язык
укажите в каких словах произносится буквенное сочетание ЧН: сердечный, пустячный, скучный, гречневый, конечно, нарочно, яичница, скворечник, девичн...
Ответить
Биология
как проявляется конкуренция между видами растений в биогеоценозе?
Ответить
Қазақ тiлi
спробуй скласти власну казку про те,як щедра горобина підгодовує пташок.запиши ,дібравши заголовок.
Ответить
Математика
Слон съедает за три дня 1800кг травы. Хватит ли ему 30ц травы на 6 дней? (написать условие задачи и решение)
Ответить