Найдите площадь 1/4 круга, радиус которого 4,4 дм. Число пи округлите до десятых.

Гость: Гость:

радиус переводим в сантиметры получаем радиус равен 44см площадь круга равна ПR^2, где П=3.1 Находим площадь круга 44^2*3,1=6001,6 см. кв. отсюда находим 1/4 площадь круга 6001,6* 1/4= 1500,4 см.кв