Выделите целую часть чисел. а) 31(8) б)43 (10) в)78(17) г)917(11) это всё дроби)

Математика
Выделите целую часть чисел. а) 31(8) б)43 (10) в)78(17) г)917(11) это всё дроби)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31/8= 3  7/8 43/10= 4 3/10 78/17=  4 10/17 917/11=  83  4/11
Гость:
а) [latex]\frac{31}{8}=3\frac{7}{8}[/latex]   б) [latex]\frac{43}{10}=4\frac{3}{10}[/latex]   в) [latex]\frac{78}{17}=4\frac{10}{17}[/latex]   г) [latex]\frac{917}{11}=83\frac{4}{11}[/latex]
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