Выделите целую часть чисел. а) 31(8) б)43 (10) в)78(17) г)917(11) это всё дроби)

Математика

Выделите целую часть чисел. а) 31(8) б)43 (10) в)78(17) г)917(11) это всё дроби)

Автор: Гость