Выделите целую часть чисел. а) 31(8) б)43 (10) в)78(17) г)917(11) это всё дроби)
Математика
Выделите целую часть чисел. а) 31(8) б)43 (10) в)78(17) г)917(11) это всё дроби)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31/8= 3 7/8 43/10= 4 3/10 78/17= 4 10/17 917/11= 83 4/11
Гость:
а) [latex]\frac{31}{8}=3\frac{7}{8}[/latex] б) [latex]\frac{43}{10}=4\frac{3}{10}[/latex] в) [latex]\frac{78}{17}=4\frac{10}{17}[/latex] г) [latex]\frac{917}{11}=83\frac{4}{11}[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
укажите в каких словах произносится буквенное сочетание ЧН: сердечный, пустячный, скучный, гречневый, конечно, нарочно, яичница, скворечник, девичн...
Қазақ тiлi
Математика
Слон съедает за три дня 1800кг травы. Хватит ли ему 30ц травы на 6 дней? (написать условие задачи и решение)