Сочинение. Тема "Дни недели рассказывают о себе"

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Слово «неделя» произошло от сочетания «не делать», то есть отдыхать. В наши дни начало недели с понедельника Но сначала именно «неделя» (день недели, ставший впоследствии «воскресеньем») начинал семидневник. Судя по всему, прежде неделю (в современном значении) называли не «неделей», а «седмицей»А потом прозвали седмицу «неделей»Слово «понедельник» образовано от «после недели». Понедельник был первым днем после воскресенья, которое в древности называлось «неделей». Вторник – от слова «второй». Второй день после «недели» (нынешнего воскресенья). Среда- имеет общий корень со словами «сердце», «середина» - среда является серединой недели лишь в том случае, если неделя начинается с воскресенья. Слово «четверг» образовано в соответствии с порядковым номером дня недели после воскресенья. «Четверг» образовано от общеславянского слова «четвьртъкъ», которое, в свою очередь, суффиксальным способом образовалось от слова «четвертый». Пятница-слово образовано от цифры «пять» (пятый день после начала недели). Еще до принятия христианства почиталась славянская богиня Пятница (имеющая отношение к пятому дню). Поэтому пятый день назвали в честь богини именно Пятницей Суббота-из древнееврейского языка (от sabbath – «седьмой день, когда нужно воздерживаться от работы»).Шаббат – так произносится это еврейское слово, означающее буквально «покой», «отдых». Воскресенье – это слово является производным от «въскресити» Это день, когда, согласно писаниям, воскрес Иисус.