Мой взгляд на тему гражданская война ПОЖАЛУЙСТА:))))))))))))))))))))))))))) 

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Гражданская война, по – моему мнению, самая жестокая и кровавая война, ведь в ней сражаются подчас близкие люди, некогда жившие в одной целой, единой стране, веровавшие в одного Бога и придерживавшиеся одних идеалов. Как же происходит так, что родные люди встают по разные стороны баррикад и чем заканчиваются такие войны, мы можем проследить на страницах романа – эпопеи М. А. Шолохова «Тихий Дон». В своем романе автор рассказывает нам, как жили казаки привольно на Дону: работали на земле, были надежной опорой русским царям, сражались за них и за державу. Семьи их жили своим трудом, в достатке и уважении. Веселую, радостную, полную труда и приятных забот жизнь казаков прерывает революция. И перед людьми встала незнакомая доселе проблема выбора: чью сторону принять, кому верить – красным, обещающим во всем равенство, но отрицающим веру в Господа Бога; или белым, тем, кому служили верой и правдой еще их деды и прадеды. Но нужна ли народу эта революция и война? Зная, какие жертвы нужно будет принести, какие трудности преодолеть, народ, наверное, ответил бы отрицательно. Мне кажется, никакая революционная необходимость не оправдывает всех жертв, сломанных жизней, разрушенных семей. И вот, как пишет Шолохов, «в смертной драке брат идет на брата, сын на отца». Даже Григорий Мелехов, главный герой романа, ранее противившийся кровопролитию, сам легко решает чужую участь. Конечно, первое убийство человека г лубоко и больно поражает его, заставляет провести немало бессонных ночей, но война делает его жестоким. «Я сам себе страшный стал…В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе»,- признается Григорий. Жестокими стали все, даже женщины. Вспомнить хотя бы сцену, когда Дарья Мелехова без раздумий убивает Котлярова, считая его убийцей своего мужа Петра. Однако не все задумываются над тем, ради чего проливается кровь, каков смысл войны. Неужели «на потребу богатым гонят на смерть»? Или же отстаивать права, общие для всех, смысл которых не очень – то понятен народу. Простой казак может только видеть, что война эта становится бессмысленной, ведь нельзя же воевать за тех, кто грабит и убивает, насилует женщин и поджигает дома. А такие случаи были как со стороны белых, так и со стороны красных. «Все они одинаковы…все они – ярмо на шее казачества», - говорит главный герой. На мой взгляд, главную причину трагедии русского народа, затронувшей буквально каждого в те времена, Шолохов видит в драматизме перехода от старого, веками формировавшегося уклада, к новому строю жизни. Сталкиваются два мира: все, что было раньше неотъемлемой частью жизни людей, основой их существования, внезапно рушится, а новое еще нужно принять и привыкнуть к нему.