сочинить четверостишие со словом вздохнуть
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сочинить четверостишие со словом вздохнуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Захотелось мне взгуснуть, но решил я отдохнуть. Видно стоит мне вздохнуть и пуститься в дальний путь. )))) Я вздохнуть не мог три дня Все болело у меня. Мне бы лечь и отдохнуть Может выйдет ивзремнуть.
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