сочинить четверостишие со словом вздохнуть

Гость: Гость:

Захотелось мне взгуснуть, но решил я отдохнуть. Видно стоит мне вздохнуть и пуститься в дальний путь. )))) Я вздохнуть не мог три дня Все болело у меня. Мне бы лечь и отдохнуть Может выйдет ивзремнуть.