сочинить четверостишие со словом вздохнуть

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сочинить четверостишие со словом вздохнуть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Захотелось мне взгуснуть,  но решил я отдохнуть. Видно стоит мне вздохнуть и пуститься в дальний путь. ))))      Я вздохнуть не мог три дня  Все болело у меня. Мне бы лечь и отдохнуть  Может выйдет ивзремнуть. 
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