к избытку карбоната кальция добавили 146г раствора с массовой долей соляной кислоты 5%,вычислите массу образующейся соли

Химия
к избытку карбоната кальция добавили 146г раствора с массовой долей соляной кислоты 5%,вычислите массу образующейся соли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mp-p(HCL) = 146г ω(HCl) = 0,05   CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2 m(HCl) = mp-pa*ω = 146*0,05 = 7,3 г n(HCL) = m/M = 7,3/36,5 = 0,2 моль по уравнению: 2 моль - 1 моль по условию: 0,2 моль - х моль х = n(CaCl2) = 0,2/2 = 0,1 моль m(CaCl2) = n*M = 0,1*111 = 11,1 г Ответ: 11,1 г
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