Леший и Кикимора играли в поддавку.Всего они сыграли 252 партии.Кикимора (нечестным путём) выйграла в 8 раз больше партий,чем Леший.Сколько партий выйграл Леший?Сколько Кикимора?

Математика

Леший и Кикимора играли в поддавку.Всего они сыграли 252 партии.Кикимора (нечестным путём) выйграла в 8 раз больше партий,чем Леший.Сколько партий выйграл Леший?Сколько Кикимора?

Автор: Гость