Леший и Кикимора играли в поддавку.Всего они сыграли 252 партии.Кикимора (нечестным путём) выйграла в 8 раз больше партий,чем Леший.Сколько партий выйграл Леший?Сколько Кикимора?
Математика
Леший и Кикимора играли в поддавку.Всего они сыграли 252 партии.Кикимора (нечестным путём) выйграла в 8 раз больше партий,чем Леший.Сколько партий выйграл Леший?Сколько Кикимора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение можно найти с помощью уравнения х8+х=252 х9=252 х9=252 х=252/9 х=28 (партий) - выиграл Леший 252-28=224 (партии) - выиграла Кикимора
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