Протяженность острова Горгон 351 км. С противоположных концов острова одновременно вылетели навстречу друг другу медуза горгона и Персей в крылатых сандалях. Через 3 часа они встретились. Горгона летела со скоростью 65км/ч. С к...
Математика
Протяженность острова Горгон 351 км. С противоположных концов острова одновременно вылетели навстречу друг другу медуза горгона и Персей в крылатых сандалях. Через 3 часа они встретились. Горгона летела со скоростью 65км/ч. С какой скоростью летел Персей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 65*3=195(км) пролетела Горгона 2)351-195=156(км) пролетел Персей 3)156:3=52(км\ч) скорость Персея
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