Протяженность острова Горгон 351 км. С противоположных концов острова одновременно вылетели навстречу друг другу медуза горгона и Персей в крылатых сандалях. Через 3 часа они встретились. Горгона летела со скоростью 65км/ч. С к...

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Протяженность острова Горгон 351 км. С противоположных концов острова одновременно вылетели навстречу друг другу медуза горгона и Персей в крылатых сандалях. Через 3 часа они встретились. Горгона летела со скоростью 65км/ч. С какой скоростью летел Персей?

Автор: Гость