перекладина длиной 5 метров лежит на 2 вертикальных столбах высотой 3 и 6 метров Какого расстояние между основаниями столбов?

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поусть авсд- четырехугольник.ав=3, сд=6, вс=5. из т ав проведем перпендикуляр вн. получили прямоугольник авнд и прямоугольный треугольник всн. ва=нд=3. сн=сд-нд=6-3=3см.рассмотрим треугольник. из теоремы пифагора 5^2=3^2+вн^2 вн=4. вн=ад=4м.Ответ:4 м