перекладина длиной 5 метров лежит на 2 вертикальных столбах высотой 3 и 6 метров Какого расстояние между основаниями столбов?
Геометрия
перекладина длиной 5 метров лежит на 2 вертикальных столбах высотой 3 и 6 метров Какого расстояние между основаниями столбов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поусть авсд- четырехугольник.ав=3, сд=6, вс=5. из т ав проведем перпендикуляр вн. получили прямоугольник авнд и прямоугольный треугольник всн. ва=нд=3. сн=сд-нд=6-3=3см.рассмотрим треугольник. из теоремы пифагора 5^2=3^2+вн^2 вн=4. вн=ад=4м.Ответ:4 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Леший и Кикимора играли в поддавку.Всего они сыграли 252 партии.Кикимора (нечестным путём) выйграла в 8 раз больше партий,чем Леший.Сколько партий ...
Алгебра
Длина прямоугольника состовляет 3/4 его ширины.найдите стороны прямоугольника,если его площадь=27см в квадрате
Химия
к избытку карбоната кальция добавили 146г раствора с массовой долей соляной кислоты 5%,вычислите массу образующейся соли
Математика
Українська література