СРОЧНО ! нужно написать характеристику Антония в произведении "Дзядзька-кухар"
Литература
СРОЧНО ! нужно написать характеристику Антония в произведении "Дзядзька-кухар"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был старый мудрый добрый человек к которому всегда обращались за помощью и он мог дать мудрый совет его любили дети!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города А и В, находящихся на расстоянии 175 км друг от друга, вышли одновременно в противоположных направления два поезда. Один из них шоёл со с...
Математика
Протяженность острова Горгон 351 км. С противоположных концов острова одновременно вылетели навстречу друг другу медуза горгона и Персей в крылатых...
Геометрия
перекладина длиной 5 метров лежит на 2 вертикальных столбах высотой 3 и 6 метров Какого расстояние между основаниями столбов?
Математика
Леший и Кикимора играли в поддавку.Всего они сыграли 252 партии.Кикимора (нечестным путём) выйграла в 8 раз больше партий,чем Леший.Сколько партий ...