9 минус одна целая пять шестых.
Математика
9 минус одна целая пять шестых.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-1 5\6= 8 6\6-1 5\6=7 1\6 (семь целых одна шестая)
Гость:
[latex]9-1\frac{5}{6}=9-\frac{11}{6}=\frac{54-11}{6}=\frac{43}{6}=7\frac{1}{6}[/latex]
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