Используя свободную таблицу перевода целых чисел переведите числа: а)253(8) , 2В4(16) , 48(16) из восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в двоичную;

Экономика

Используя свободную таблицу перевода целых чисел переведите числа: а)253(8) , 2В4(16) , 48(16) из восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в двоичную;

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