Используя свободную таблицу перевода целых чисел переведите числа: а)253(8) , 2В4(16) , 48(16) из восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в двоичную;

Экономика
Используя свободную таблицу перевода целых чисел переведите числа: а)253(8) , 2В4(16) , 48(16) из восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в двоичную;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
253(8)=10101011(2) 2В4(16)=1010110100(2) 48(16)=1001000(2)
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