В саду росло 10 яблонь.1 яблоню спилили Отец с сыном посадили 108 кустов помидоров, причём отец посадил в 2 раза больше, чем сын.Сколько кустов посадил сын?

Математика

В саду росло 10 яблонь.1 яблоню спилили Отец с сыном посадили 108 кустов помидоров, причём отец посадил в 2 раза больше, чем сын.Сколько кустов посадил сын?

Автор: Гость