В саду росло 10 яблонь.1 яблоню спилили Отец с сыном посадили 108 кустов помидоров, причём отец посадил в 2 раза больше, чем сын.Сколько кустов посадил сын?
Математика
В саду росло 10 яблонь.1 яблоню спилили Отец с сыном посадили 108 кустов помидоров, причём отец посадил в 2 раза больше, чем сын.Сколько кустов посадил сын?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сЫН ПОСАДИЛ х-кустов тогда отец посадил 2х кустов всего 108 кустов х+2х=108 3х=108 х=108/3 х=36(кустов)сын посадил 2*36=72 (кустов)отец посадил а при чём здесь яблони??
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