Помогите составить сочинение на тему близкие мне люди.

Литература
Помогите составить сочинение на тему близкие мне люди.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый близкий человек это мама и папа.Мои родственники и друзья мои одноклассники.я с ними дружу и люблю их.Они классные всегда помоут в тружную минуту если надо поддежут.Я им тоже помогаю и они мне это наша дружба.Родителей я тоже люблю,но не так как друзей это другое это любовь и не передать словами только чувствами!
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