КРАСВОРД НА ТЕМУ ГИДРОСФЕРА

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Пожалуйста бери=) По ГОРИЗОНТАЛИ; 2. Мелководный участок реки в виде вала. 5. БОЛЬШОЕ волнение на море, вызванное сильным ветром. 6. Атлантический ... . 8. Относительно узкая часть океана или моря, разделяющая два участка суша и поедиаяющая два смоленых водоема. 11. Одно из свойств океанической и морской воды. 12. Подвижные скопления льда на поверхности суши. По ВЕРТИКАЛИ: 1. Водоем, образовавшийся в природном углублении па поверхности суши. 2. Кратковременное повышение уровня воды в реке. 3. Движение водных масс в океане, море, реке. 4. Гш'аптские волны, вызываемые подподнытли зем-л«т |>лсепиями. 5. Слабое волнение но время безвет-]Н1л. 7, Движение «оды и гидросфере. 9. Естествен-"'III пыход воды иа земную поверхность (может ГН.1Т1, Впшеральным). 10. Избыточно увлажненные ушгткн суши с в л л гол юй и поп растительностью.