в треугольнике АВС проведен отрезок параллельный стороне АС(точка Д лежит на стороне АВ, точка Е на стороне ВС. Найдите АД если АВ =16 см АС=20см ДЕ=15 см
Геометрия
в треугольнике АВС проведен отрезок параллельный стороне АС(точка Д лежит на стороне АВ, точка Е на стороне ВС. Найдите АД если АВ =16 см АС=20см ДЕ=15 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассмотрим треугольники авс и две. угол д=углу а, угол с=углу е( по свойству параллельных прямых. де паралл. ас, и сек вс. угол д=углу а как соответственные углы, аналогично уг.с=уг.у). треугольник авс и две подобны по первому признаку подобия треугольников( по 2-м углам) следовательно де/ас=15/20=3/4=К(коэффициенту подобия). значит да/ав=3/4 составим пропорцию да/16=3/4. откуда да=12
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