наблюдательность любознаельнось костылина и жилина
Литература
наблюдательность любознаельнось костылина и жилина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Костылин ленивый, ненадежный, надеялся лишь на помощь матери.... Жилин заботливый, общительный, мастер, наблюдательный, любознательный, не надеятся на помощь других, поможет в тяжелой ситуации...
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