помогите плиз sinA= 4/5, cosB= -5/13 найти cos(A+B)

Алгебра
помогите плиз sinA= 4/5, cosB= -5/13 найти cos(A+B)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(A+B)= cosA*cosB-sinA*sinB; sinB=корень из (1-cosB(в квадрате))= корень из(1-25/169)=12/13; cosA=корень из(1-sinA(в квадрате))=корень из(1-16/25)3/5; cos(A+B)= -3/5*5/13 - 4/5*12/13= -63/65.
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