какие реакции практически не осуществимы : 1) Na2CO3+ H2O+ CO2 = .... 2) MgCO3 CaCO3 + HCL = .... 3) Ca3(PO4)2+ NaCO3 = ... ? помогите пожалуйста
Химия
какие реакции практически не осуществимы : 1) Na2CO3+ H2O+ CO2 = .... 2) MgCO3 CaCO3 + HCL = .... 3) Ca3(PO4)2+ NaCO3 = ... ? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Na2CO3 + H2O + CO2 = 2NaHCO3 2. MgCO3 + 2HCl = H2O + CO2 + MgCl2 CaCO3 + 2HCL = CaCl2 + CO2 + H2O 3. Ca3(PO4)2(осадок) + 3Na2CO3 = 3CaCO3(осадок) + 2Na3PO4 реакции практически нет
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