''шинель'' сочинение против чего направлена повесть и как в ней раскрывается тема возмездия ?

Гость: Гость:

Тема "маленького человека", униженного и оскорбленного. Всеми презираемый, он сносит обиды , "проглатывает"издевки и даже пренебрежение по отношению к нему....Он как груша , на которой могут выместить свои недовольства окружающие... Никогда не любим, никем не замечаем, одинокий, никому не нужный, прозябающий человечек...Капля за каплей копится боль и отчаяние , которые вырываются в фантосмагорический гнев и ненависть, переполняющие его незначительность и стремительно перевоплощая ее вгнев и решительное желание отомстить ...