Найдите площадь круга, если длина 1/3 окружности этого круга равна 12,4 см. Число пи округлите до десятых.

Математика

Найдите площадь круга, если длина 1/3 окружности этого круга равна 12,4 см. Число пи округлите до десятых.

Автор: Гость