Найдите площадь круга, если длина 1/3 окружности этого круга равна 12,4 см. Число пи округлите до десятых.

Математика
Найдите площадь круга, если длина 1/3 окружности этого круга равна 12,4 см. Число пи округлите до десятых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем длина окружности -Р*(1/3)=12,4 см ---> Р =12,4*3= 37,2 см (Пи) = 3,1 R - радиус окружности, см S - площадь круга, м^2 тогда Р=2*(Пи)*R S=(Пи)*R^2 тогда R=P/[2*(Пи)]=37,2/(2*3,1)=6 см тогда S=3,1*6^2=111,6 м^2
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