Расстояние между двумя станциями, равное 162км, поезд проходит за 3ч с одинаковой скоростью. Из-за ремонта пути поезд увеличил свою скорость на 27 км/ч. На сколько часов раньше поезд прибыл на станцию назначения?

Математика

Расстояние между двумя станциями, равное 162км, поезд проходит за 3ч с одинаковой скоростью. Из-за ремонта пути поезд увеличил свою скорость на 27 км/ч. На сколько часов раньше поезд прибыл на станцию назначения?

Автор: Гость