Расстояние между двумя станциями, равное 162км, поезд проходит за 3ч с одинаковой скоростью. Из-за ремонта пути поезд увеличил свою скорость на 27 км/ч. На сколько часов раньше поезд прибыл на станцию назначения?
Математика
Расстояние между двумя станциями, равное 162км, поезд проходит за 3ч с одинаковой скоростью. Из-за ремонта пути поезд увеличил свою скорость на 27 км/ч. На сколько часов раньше поезд прибыл на станцию назначения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 162:3=54 (км/ч) - обычная скорость поезда 2) 54+27=81 (км/ч) - увеличенная скорость поезда 3) 162:81=2 (ч.) - в пути с увеличенной скоростью 4) 3-2=1 (ч.) Ответ: на станцию назначения поезд прибыл на 1 час раньше.
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