Периметр прямоуголника 84см, его длина 26 см. Найди площадь прямоугольника.

Математика
Периметр прямоуголника 84см, его длина 26 см. Найди площадь прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84-(26*2)=32(см)-  32:2=16(см)-ширина     26*16= 416см2  Ответ : 416 см2 площадь прямоугольника             Проверка             (26+16)*2=84-периметр 416:26=16 см -ширина  
Гость:
а - длина прямоугольника b - ширина прямоугольника P=84 см а=26 см S - ? см² Решение: [latex]P=2(a+b)[/latex] ⇒ [latex]a+b=P:2[/latex] ⇒   [latex]b=\frac{P}{2}-a=\frac{84}{2}-26=42-26=16[/latex] (см) - ширина прямоугольника.   [latex]S=a\cdotb=26\cdot16=416[/latex] (см²)   Ответ: 416 см² - площадь прямоугольника. Проверка: Р=2(а+b)=2(26+16)=2·42=84 (cм)
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