определите массовую долю хлора в хлориде алюминия
Химия
определите массовую долю хлора в хлориде алюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(ALCL3)= 27+105=132 а.е.м w(Сl3)=105\132* 100% = 79,5 %
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