смислові відношення зіставлення або протиставлення что это???

Қазақ тiлi
смислові відношення зіставлення або протиставлення что это???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безсполучникові складні речення з однорідними простими можуть виражати такі смислові відношення: 1) одночасність дій, подій, явищ; 2) часову послідовність дій, подій, явищ; 3) зіставлення чи протиставлення подій, явищ, про які повідомляється в простих реченнях. У такому разі прості речення вимовляються з інтонацією переліку або зіставлення, протиставлення (Минають дні, минають ночі, Минає літо… (Т. Шевченко). Учора се була казка — сьогодні дійсність (М. Коцюбинський)). При перелічувальній інтонації пауза між простими реченнями невелика, а при зіставній чи протиставній — триваліша.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
почему даже небольшое повреждение сосуда может привести к остановке транспорта воды по нему помогите пж
Ответить
Химия
являются ли альдегиды и кетоны межклассовыми изомерами
Ответить
Математика
Периметр прямоуголника 84см, его длина 26 см. Найди площадь прямоугольника.
Ответить
Химия
определите массовую долю хлора в хлориде алюминия
Ответить
Русский язык
найти слова, употреблённые в переносном значении. найти метафоры, эпитеты, олицетворения. в этом стихотворении: О красном вечере задумалась дорога,...
Ответить