В 9 контейнерах на 12ц свеклы меньше, чем в 14 таких же контейнерах. Сколько контейнеров потребуется для 6т свеклы? решить 2 способами.

Математика

В 9 контейнерах на 12ц свеклы меньше, чем в 14 таких же контейнерах. Сколько контейнеров потребуется для 6т свеклы? решить 2 способами.

Автор: Гость