В 9 контейнерах на 12ц свеклы меньше, чем в 14 таких же контейнерах. Сколько контейнеров потребуется для 6т свеклы? решить 2 способами.
Математика
В 9 контейнерах на 12ц свеклы меньше, чем в 14 таких же контейнерах. Сколько контейнеров потребуется для 6т свеклы? решить 2 способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14-9=5 (к.) - разница в количестве. 1 ц=100 кг ⇒ 12 ц=1 200 кг 2) 1 200:5=240 (кг) - масса контейнеров со свеклой. 1 т=1 000 кг ⇒ 6 т=6 000 кг 3) 6 000:240=25 (к.) Ответ: для 6 тонн свёклы потребуется 25 контейнеров.
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