Дана следующая модель: - конфликт, порожденный соревнованием групп за реальные блага и выигрыш. Какие из приведенных ниже ситуаций подходят под указанную модель, а какие нет? 1) борьба наций за территорию 2) баскетбольный поеди...

География

Дана следующая модель: - конфликт, порожденный соревнованием групп за реальные блага и выигрыш. Какие из приведенных ниже ситуаций подходят под указанную модель, а какие нет? 1) борьба наций за территорию 2) баскетбольный поединок 3) классовая борьба 4) гражданская война 5) этнический конфликт 6) столкновение покупателя с продавцом 7) демонстрация с требованием обманутых вкладчиков вернуть им деньги 8) драка двух выпивших мужчин 9) дуэль Обоснуйте свой выбор.

Автор: Гость