Дана следующая модель: - конфликт, порожденный соревнованием групп за реальные блага и выигрыш. Какие из приведенных ниже ситуаций подходят под указанную модель, а какие нет? 1) борьба наций за территорию 2) баскетбольный поеди...
География
Дана следующая модель: - конфликт, порожденный соревнованием групп за реальные блага и выигрыш. Какие из приведенных ниже ситуаций подходят под указанную модель, а какие нет? 1) борьба наций за территорию 2) баскетбольный поединок 3) классовая борьба 4) гражданская война 5) этнический конфликт 6) столкновение покупателя с продавцом 7) демонстрация с требованием обманутых вкладчиков вернуть им деньги 8) драка двух выпивших мужчин 9) дуэль Обоснуйте свой выбор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так: Подходят: 1) борьба наций за территорию4) гражданская война 5) этнический конфликт6) столкновение покупателя с продавцом 7) демонстрация с требованием обманутых вкладчиков вернуть им деньги Неподходят: 2) баскетбольный поединок 3) классовая борьба 7) демонстрация с требованием обманутых вкладчиков вернуть им деньги 9) дуэль8) драка двух выпивших мужчин
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