4/2х-9 больше 0 4/5х+8 меньше 0 Люди решите УМОЛЯЮ!!! Даю 20 пунктов!!!!!!!!!
Математика
4/2х-9 больше 0 4/5х+8 меньше 0 Люди решите УМОЛЯЮ!!! Даю 20 пунктов!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4/2х-9>0 4/2х>9 4х>18 х>18/4 х>4,5 2)4/5х+8<0 4/5х<-8 4х<-40 х>-10
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