4/2х-9 больше 0 4/5х+8 меньше 0 Люди решите УМОЛЯЮ!!! Даю 20 пунктов!!!!!!!!!

Математика

4/2х-9 больше 0 4/5х+8 меньше 0 Люди решите УМОЛЯЮ!!! Даю 20 пунктов!!!!!!!!!

Автор: Гость