Коля начал работу в 17 часов 40 минут и затратил на неё 7/12 часа. Когда он её завершил?
Математика
Коля начал работу в 17 часов 40 минут и затратил на неё 7/12 часа. Когда он её завершил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60/12*7= 35 минут он затратил 2) 17 часов 40 минут + 35 минут= 18 часов 15 минут он закончил работу
Гость:
60 (т.е. час) :12 * 7=35 мин затратил Коля на работу 17ч 40 мин + 35 мин = 18ч 15 мин закончил работу Ответ: в 18 ч. 15 минут Коля закончил работу
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