На полке было 12 книг. Несколько книг взяли с полки. После этого осталось на 4 книги больше, чем взяли. Сколько книг взяли с полки?
Математика
На полке было 12 книг. Несколько книг взяли с полки. После этого осталось на 4 книги больше, чем взяли. Сколько книг взяли с полки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-х=х+4 12-х-х-4=0 2х=8 х=4 4 книги взяли с полки _)) если было 12 взяли 4 книги .. осталось 8 .. это на 4 больше чем взяли ...
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