По мнению мыслителя А.Швейцера, мировоззрение должно отвечать трем требованиям: быть сознательным( "мыслящим" ), этическим, идеалом которого является преобразование действительности на нравственных началах,оптимистическим. Како...
География
По мнению мыслителя А.Швейцера, мировоззрение должно отвечать трем требованиям: быть сознательным( "мыслящим" ), этическим, идеалом которого является преобразование действительности на нравственных началах,оптимистическим. Каково, на ваш взгляд, развернутое содержание каждого из этих требований? Разделяете ли вы мнение ученого либо считаете необходимым пересмотреть или расширить круг этих требований? Свою позицию аргументируйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо и правильно сказал этот мыслитель. Сейчас это очень актуально для нашего общества, т. к. сильно загрязнена речь, мышление и это отталкивает. Хочется чистоты души своей и близких и конечно, каждого человека.Я разделяю мнение мыслителя А.Швейцера.
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