По мнению мыслителя А.Швейцера, мировоззрение должно отвечать трем требованиям: быть сознательным( "мыслящим" ), этическим, идеалом которого является преобразование действительности на нравственных началах,оптимистическим. Како...

Гость: Гость:

Хорошо и правильно сказал этот мыслитель. Сейчас это очень актуально для нашего общества, т. к. сильно загрязнена речь, мышление и это отталкивает. Хочется чистоты души своей и близких и конечно, каждого человека.Я разделяю мнение мыслителя А.Швейцера.