В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ НАДО ДВИГАТЬСЯ ИЗ УКАЗАНЫХ ГОРОДОВ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО МОСКВЫ: ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ ИЛИ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО ЗАРАИЯ СПАСИБО
Обществознание
В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ НАДО ДВИГАТЬСЯ ИЗ УКАЗАНЫХ ГОРОДОВ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО МОСКВЫ: ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ ИЛИ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО ЗАРАИЯ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из Ростова-на-дону, надо двигаться на север. из Нижнего Новгорода - на запад.
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