почему в политической жизни велика роль политической элиты?
География
почему в политической жизни велика роль политической элиты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что элита политиков и управляет политической жизнью. Это зависит от них, от их решений.
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