разобрать по составу ЗАБЫТЬ,ЗАБЫВАТЬ

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ЗАБЫТЬ ЗАБЫ - корень ТЬ - суффикс (формообразующий, показатель неопределённой формы, в основу не входит) основа - ЗАБЫ ЗАБЫВАТЬ ЗАБЫ - корень ВА - суффикс ТЬ - суффикс (формообразующий, показатель неопределённой формы, в основу не входит) основа - ЗАБЫВА