разобрать по составу ЗАБЫТЬ,ЗАБЫВАТЬ

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разобрать по составу ЗАБЫТЬ,ЗАБЫВАТЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАБЫТЬ ЗАБЫ - корень ТЬ - суффикс (формообразующий, показатель неопределённой формы, в основу не входит) основа - ЗАБЫ   ЗАБЫВАТЬ ЗАБЫ - корень ВА - суффикс ТЬ - суффикс (формообразующий, показатель неопределённой формы, в основу не входит) основа - ЗАБЫВА
Гость:
Слово забыть:забы-корень,ть-суффикс,основа слова-забы. Слово забывать:забы-корень,ва и ть-суффикс,основа слова-забыва.
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